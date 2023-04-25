top banner

В 2022 году «Кинопоиск» удвоил выручку

Автор: БК

25 апреля 2023

Она составила 15,24 миллиарда рублей

Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») в 2022 году увеличилась в 2,1 раза и составила 15,24 млрд рублей. Об этом сообщает ИА Interfax со ссылкой на отчетность компании. Совокупный убыток от продаж по итогам года составил 4 млрд рублей. Чистый убыток — 3,9 млрд рублей против 4,45 млрд рублей в 2021 году.

Согласно информации агентства, платформа «Иви» по итогам прошлого года увеличила свою выручку на 7,7%, до 12,74 млрд рублей. Убыток от продаж составил 331,7 млн рублей, чистый убыток — 693,7 млн. Выручка сервиса Amediateka в 2022 году составила 4,78 миллиарда рублей, что на 39,4% больше, чем в 2021-м. Чистая прибыль сервиса — 970,7 миллиона рублей, что на 37,1% больше предыдущего показателя.

Выручка онлайн-кинотеатра Start в 2022 году продемонстрировала рост в 1,5 раза, до 4,4 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 37,6 млн против убытка от продаж годом ранее. Чистый убыток компании снизился более чем в три раза до 133,8 миллиона рублей.
 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Кинотеатры временно прекращают «предсеансовое обслуживание» с 20 апреля
Подробнее
Официальная касса России: прошедший уикенд обновил антирекорд 2023 года
Подробнее
Фонд кино представил список компаний – лидеров кинопроизводства
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Вызов» начал взлет
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вызов» показывает лучший старт года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вызов» уверенно первый
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 апреля
Подробнее
Роскомнадзор утвердил новые критерии ЛГБТ-пропаганды
Подробнее
Касса четверга: «Вызов» возглавил чарт
Подробнее
Экранизацию романа «Мы» Евгения Замятина не представят на ММКФ
Подробнее
Задержана экс-замминистра культуры Ольга Ярилова
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 17 по 23 апреля
Подробнее
«Цифровое телевидение» и «Эксмо-АСТ» запускают конкурс «Лаборатория саспенса: Экранизации»
Подробнее
Спортивную драму «Мистер Нокаут» впервые представят в Китае
Подробнее
Paramount подала встречный иск против Warner по поводу прав на «Южный парк»
Подробнее
Главным редактором «Бюллетеня кинопрокатчика» назначена Юлия Шампорова
Подробнее
Завершился фестиваль «Святая Анна»
Подробнее
Киножурнал «МУЛЬТ в кино» вводит формат интерактивной игры в кинотеатрах
Подробнее
Касса России: «Вызов» возглавил отечественный прокат
Подробнее