В 2022 году «Кинопоиск» удвоил выручку

Она составила 15,24 миллиарда рублей

Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») в 2022 году увеличилась в 2,1 раза и составила 15,24 млрд рублей. Об этом сообщает ИА Interfax со ссылкой на отчетность компании. Совокупный убыток от продаж по итогам года составил 4 млрд рублей. Чистый убыток — 3,9 млрд рублей против 4,45 млрд рублей в 2021 году.

Согласно информации агентства, платформа «Иви» по итогам прошлого года увеличила свою выручку на 7,7%, до 12,74 млрд рублей. Убыток от продаж составил 331,7 млн рублей, чистый убыток — 693,7 млн. Выручка сервиса Amediateka в 2022 году составила 4,78 миллиарда рублей, что на 39,4% больше, чем в 2021-м. Чистая прибыль сервиса — 970,7 миллиона рублей, что на 37,1% больше предыдущего показателя.

Выручка онлайн-кинотеатра Start в 2022 году продемонстрировала рост в 1,5 раза, до 4,4 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 37,6 млн против убытка от продаж годом ранее. Чистый убыток компании снизился более чем в три раза до 133,8 миллиона рублей.

