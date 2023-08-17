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Russian Film Festival пройдет в Индии в третий раз

Автор: БК

17 августа 2023

Показы российских проектов состоятся с 25 по 27 августа

С 25 по 27 августа в Индии в третий раз пройдет Russian Film Festival – в этом году кинопоказы, приуроченные ко встрече министров культуры стран G20, пройдут в Варанаси, одном из старейших городов страны.

Программа Russian Film Festival в Индии включает в себя четыре полнометражных фильма и мультфильм:

ГРОЗНЫЙ ПАПА, реж. Карен Оганесян, Юрий Коробейников

РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА, реж. Никита Владимиров

Я НА ПЕРЕМОТКЕ!, реж. Никита Владимиров

ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, реж. Александр Котт

БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ, реж. Виктор Глухушин, Максим Волков

Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с субтитрами на хинди и английском языке, а анимация – с английским дубляжом и субтитрами на хинди.

В прошлом году компания РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организовывала Russian Film Festival в Мумбаи – тогда российские киноновинки посмотрело более 1300 человек.

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