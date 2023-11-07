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Ридли Скотт планирует снять вестерн

Автор: Илья Кувшинов

7 ноября 2023

По словам режиссера, у него уже готовы все раскадровки и выбраны локации

Ридли Скотт дал большое интервью The New Yorker в рамках промо-кампании НАПОЛЕОНА, где рассказал о своих грядущих планах.

Режиссер, которому в конце ноября исполнится 86 лет, не собирается уходить на покой – Скотт сперва планирует закончить работу над сиквелом ГЛАДИАТОРА, съемки которого были приостановлены из-за начала забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA), а после этого возьмется за вестерн.

Детали грядущего проекта пока неизвестны, однако постановщик подтвердил, что у него уже готовы все раскадровки и выбраны локации для съемок.

Отмечается, что во время вынужденного перерыва Скотт также закончил монтаж расширенной версии НАПОЛЕОНА для Apple TV+, а также собрал все отснятые сцены из второго ГЛАДИАТОРА.

Фото: кадр со съемок фильма ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ

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