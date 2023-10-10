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Ридли Скотт выпустит четырехчасовую версию «Наполеона» на Apple TV+

Автор: Илья Кувшинов

10 октября 2023

Релиз состоится по окончании кинотеатрального проката ленты

В недавнем интервью журналу Total Film Ридли Скотт подтвердил, что работает над режиссерской версией НАПОЛЕОНА с Хоакином Фениксом, которая позднее выйдет на сервисe Apple TV+.

«На данный момент, ее продолжительность составляет 4 часа 10 минут, я работал над ней буквально сегодня утром, – заявил режиссер. – Сперва мы выпустим театральную версию в прокат, а затем спустя какое-то время на стриминге появится расширенная версия».

Ранее Скотт заявлял, что в режиссерской версии НАПОЛЕОНА больше внимания будет уделено жизни Жозефины в исполнении Ванессы Кирби до того, как она встретила будущего французского императора.  

Театральная продолжительность ленты, уже получившая в Штатах возрастной рейтинг R, составляет 158 минут. Ее выход в американский прокат запланирован на 22 ноября.

Фото: кадр со съемок фильма НАПОЛЕОН

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