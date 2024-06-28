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«Российская креативная неделя» посвятит целый день киноиндустрии

Автор: БК

28 июня 2024

Деловая программа форума состоится в кластере «Ломоносов» с 3 по 5 июля

Уже совсем скоро в Москве откроется пятый юбилейный форум «Российская креативная неделя». Отдельный день деловой программы мероприятия, 5 июля, будет посвящен киноиндустрии.

Одной из первых панелей дня станет дискуссия «Майор Гром vs Marvel: зачем комиксы в России?», в рамках которой эксперты обсудят феномен франшизы от издательства Bubble и поговорят об образе русского супергероя в целом, а также о перспективах отечественной индустрии комиксов.

Участникам дискуссии «Киноиндустрия-2027: прогнозы и реалии. Как победить в битве за внимание зрителя?» предложат шире посмотреть на проблематику развития отечественного рынка кино и дать прогноз на то, что именно будет интересно зрителю в ближайшее время. В числе экспертов заявлены директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александр Косарим, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, креативный директор онлайн-кинотеатра KION Илья Бурец, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, а также сценарист и режиссер Жора Крыжовников.

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) представит исследование «Кино и престиж профессий: кем работают киногерои сегодня и завтра». Оно покажет, как кино влияет на выбор профессии россиянами, какие фильмы вдохновляют профессионалов своего дела, а какие могут стать ориентиром при выборе призвания.

Деловая программа «Российской креативной недели» пройдет с 3 по 5 июля в кластере «Ломоносов». Предварительная регистрация на мероприятия доступна на официальном сайте форума. 

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