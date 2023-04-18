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Роскомнадзор утвердил новые критерии ЛГБТ-пропаганды

Автор: БК

18 апреля 2023

Норма вступит в силу 1 сентября

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о критериях пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете прошел процедуру утверждения, передают «Ведомости». Норма вступает в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать следующие 6 лет.

Согласно приказу, основанием для включения в единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, которая будет соответствовать одному или нескольким критериям:

— направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
— убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информации, направленной на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;
— создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
— оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных;
— вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе путем систематического распространения материалов с неэпизодическим изображением или описанием нетрадиционных сексуальных отношений;
— обосновывает преимущество нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными;
— направлена на формирование положительного отношения к смене пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости, а также преимущества смены пола.

Ранее РКН выслал первые административные протоколы российским онлайн-сервисам, распространявших, по мнению ведомства, нежелательный контент. Эксперты и юристы негативно оценили практику службы, сетуя на расплывчатость формулировок. 

Опрошенные «Ведомостями» эксперты так же называют набор критериев в приказе спорным. По мнению управляющего партнера Коллегии медиаюристов Федора Кравченко, документ содержит оценочные категории. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин полагает, что решение о признании контента нежелательным может быть принято «с учетом представлений конкретного должностного лица государственного органа».

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