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Создатели ремейка «Дома у дороги» предпочли больший бюджет кинотеатральному релизу

Автор: Илья Кувшинов

15 февраля 2024

Инсайдеры рассказали подробности о создании картины с Джейком Джилленхолом

Ремейк ДОМА У ДОРОГИ, который выходит на Amazon Prime 21 марта, вызвал ожесточенные споры за кулисами – в частности, режиссер Даг Лайман заявил, что планирует бойкотировать грядущую премьеру картины на фестивале South by Southwest в Остине из-за того, что Amazon приняла решение не выпускать фильм в кинотеатральный прокат.

Variety решил разобраться в истории создания многострадального проекта, и все оказалось не так просто.

В ноябре 2021 года Майкл Де Лука и Пэм Эбди возглавили MGM и начали вести переговоры с Лайманом и Джейком Джилленхолом насчет картины – тогда студия снимала фильмы только для большого экрана, и никаких перспектив стриминга еще не маячило. Тем не менее, когда в марте 2022 года Amazon приобрела MGM за $8,5 млрд, траектория ДОМА У ДОРОГИ изменилась.

В июле 2022-го Де Лука и Эбди ушли руководить киноподразделением Warner Bros., однако глава Amazon Studios Дженнифер Салке спасла проект и была готова его запустить. Источники, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что создателям ленты и Джилленхолу предоставили выбор: снять фильм за $60 млн для кинотеатрального проката или же за $85 млн, но выпустить его сразу на Prime Video. Разумеется, команда ДОМА У ДОРОГИ предпочла больший бюджет. «Они взяли по-максимуму денег», – заявил один осведомленный инсайдер.

Amazon и представители Лаймана отказались от комментариев.

По словам одного из членов съемочной группы, заявления режиссера о бойкоте премьеры – это крайне неуважительно ко всем, кто работал над картиной. «У нас получился прекрасный и задорный проект для стриминга», – заявил он.  

Фото: кадр из фильма ДОМ У ДОРОГИ

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