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Роберт Родригес думает о продолжении «Отчаянного»

Автор: Илья Кувшинов

5 октября 2023

Режиссер отметил, что ему сложно снимать кино, где задействовано огнестрельное оружие

Роберт Родригес размышляет о возможном продолжении своей «Мексиканской трилогии», которая включает в себя МУЗЫКАНТА, ОТЧАЯННОГО и ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. Режиссер рассказал в интервью The Wrap, что хотел бы вернуться к запустившей его карьеру франшизе, но есть одна проблема.

«Мне сложно сейчас снимать картины, где задействовано огнестрельное оружие, – отметил Родригес. – Насилие с применением оружия в наше время вышло из-под контроля. Крайне трудно даже использовать его в кино в комедийных или ироничных целях. Особенно, когда регулярно видишь очередную новость о стрельбе где-то. Я обожаю эту трилогию, она такая веселая – словно ДЕТИ ШПИОНОВ для взрослых с гитарными кейсами, в которых спрятаны ракетницы, и множеством других гаджетов. Но я все еще не понимаю, как сделать картину без восхваления оружия».

Последний фильм «Мексиканской трилогии», ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ, вышел на экраны в 2003 году. Главную роль в нем исполнил Антонио Бандерас.

Фото: кадр со съемок фильма МАЧЕТЕ УБИВАЕТ

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