Продюсера Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам колонии

Он обвиняется в распространении фейков про российскую армию

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии продюсера Александра Роднянского* за распространение фейков про российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить его к 9,5 годам. Статья, в свою очередь, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Напомним, что Роднянский* также был заочно арестован в мае 2023 года.

В числе картин, которые были сделаны продюсером за годы его карьеры – ЕЛЕНА, ЛЕВИАФАН и НЕЛЮБОВЬ Андрея Звягинцева, СТАЛИНГРАД, 9 РОТА и ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ Федора Бондарчука, ДЫЛДА Кантемира Балагова, МАЧЕТЕ УБИВАЕТ и ГОРОД ГРЕХОВ 2: ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УБИВАЕТ Роберта Родригеса, а также многие другие.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: Non Stop Production