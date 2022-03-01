Роспотребнадзор рекомендует отменить ограничение заполняемости залов в кинотеатрах

Новый перечень рекомендаций составлен с учетом актуальной эпидситуации

Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса.

Обновленный перечень ведомства предусматривают лишь соблюдение масочного режима в закрытых помещениях и усиленную дезинфекцию. При этом соблюдения социальной дистанции в данных предписаниях не значатся, что по сути является рекомендацией к отмене ограничений по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов, музеев и общепита, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости коронавирусом снизился на 27,6% и составил 596,45 на 100 тыс. населения. За прошедшие сутки в России выявлены 97,3 тыс. инфицированных, направлены на госпитализацию 12,7 тыс. человек.