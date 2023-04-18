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Второй сезон ROSKINO Academy стартует на ММКФ

Автор: БК

18 апреля 2023

Первый семинар будет посвящен особенностям ведения бизнеса в Индии

21 апреля на бизнес-площадке 45-го Московского международного кинофестиваля состоится семинар «Финансовые аспекты кинопроизводства и особенности ведения бизнеса в Индии». Он откроет новый сезон ROSKINO Academy — «Крупным планом». Цикл лекций 2023 года продолжит знакомить российских кинематографистов с особенностями киноиндустрий стран Азии и Ближнего Востока. Первый блок нового сезона продолжится лекциями 26 апреля, 30 и 31 мая с участием экспертов из Южной Кореи, Казахстана, Нидерландов, России. 

Образовательный бренд ROSKINO Academy был запущен в 2022 году компанией РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. В 2022 году состоялось 13 онлайн-семинаров с привлечением 17 международных экспертов. Миссия ROSKINO Academy — увеличение интеграции российских профессионалов в международный контекст.

Темы и спикеры первого блока сезона «Крупным планом»:

21 апреля, 10:30
Тема: «Финансовые аспекты кинопроизводства и особенности ведения бизнеса в Индии».
Спикер: Нитин Тедж Ахуджа, исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии. 
Модератор: Алексей Говорухин, исполнительный директор журнала «Кинорепортер».

26 апреля, 17:00 
Тема: «За кулисами корейского контента».
Спикеры: 
Ким Си Ву, представитель Корейского агентства креативного контента (KOCCA);
Пак Чжун Гон, директор Культурного центра Посольства Республики Корея в России.

30 мая, 17:30 
Тема: «Тенденции и инструменты фестивального продвижения полнометражных игровых фильмов»
Спикеры: 
Ханна Мироненко, CVO, ведущий агент EASTWOOD Agency (Беларусь);
Диана Ашимова, исполнительный директор международного кинофестиваля «Cinema Heritage» в г. Париж под патронажем ЮНЕСКО, программный директор Фестиваля казахстанского кино во Франции (Казахстан); 
Модератор: Алиса Столярова, продюсер и консультант по международному продвижению.

31 мая, 17:30 
Тема: «Тенденции и инструменты фестивального продвижения короткометражных фильмов (игровых, документальных, анимационных)».
Спикеры: 
Ольга Баженова, COO, координатор EASTWOOD Agency (Россия);
Том Палмен, генеральный менеджер Tampere BootCamp, генеральный продюсер творческого проекта в Казани Film7Days (Нидерланды). 
Модератор: Алиса Столярова, продюсер и консультант по международному продвижению.

Регистрация на семинары доступна по ссылке.

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