Обновилась программа МКиФ «Российский кинобизнес: Летний выпуск».

Мероприятие пройдет 20-21 июня

20-21 июня 2023 года в Москве, в историческом кинотеатре «Художественный» пройдут партнерские дни МКиФ «Российский кинобизнес: Летний выпуск».

Генеральным партнером форума стал один из ведущих интеграторов на рынке РФ «Азия Синема». Компания примет участие в деловой программе и закрывающем мероприятии кинорынка.

Произошли изменения в программе форума. 20 июня в 18:30 кинопрокатная компания «Атмосфера кино» представит участникам форума презентацию и показ фильма.

Главная дискуссия конвента будет посвящена репертуарной политике сферы офлайн и онлайн кинопоказа и маркетингу контента.

Топики разговора:

— Кинозритель сегодня. Кто ты? Маркетинг кинотеатров: каналы, комьюнити и лояльная аудитория.

— Федеральные сети и региональные кинотеатры в результате изменения предложения на рынке в поисках новых постоянных поставщиков медиа-продукта. Может ли оригинальный контент цифровых сервисов войти в постоянное расписание кинотеатров?

Спикерами выступят топ-менеджеры дистрибьюторских компаний, кинотеатров и цифровых сервисов.