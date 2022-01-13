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Роскомнадзор напомнил онлайн-кинотеатрам о запрете на распространение информации о наркотиках

Автор: БК

13 января 2022

Соответствующее письмо получили IVI, Okko, «Кинопоиск», Megogo и Start

Роскомнадзор отправил видеосервисам IVI, Okko, «Кинопоиск», Megogo и Start письмо с напоминанием о запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотических средств. Об этом сообщают «Ведомости». Заместитель руководителя службы Вадим Субботин подтвердил направление обращения видеосервисам; в IVI, Okko, «Кинопоиске», Megogo и Start от комментариев отказались.

В письме Роскомнадзор ссылается на «участившиеся обращения граждан» по поводу размещения на видеосервисах произведений, затрагивающих тему употребления, изготовления и распространения наркотических средств.

По словам Субботина, на этом этапе Роскомнадзор ожидает инициативы от самих видеосервисов по проверке своих библиотек и их приведению в соответствие с требованием законодательства: «Фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны маркироваться 18+. Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и т. д., видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами». В ином случае возможны два варианта развития событий: «В том случае если МВД, проведя экспертизу, сочтет, что эту информацию необходимо запретить, видеосервисы должны будут ее удалить. В противном случае не исключены более жесткие меры – ограничение доступа к страницам с таким контентом либо штраф». 

Какие именно сериалы и фильмы имеются в виду в письме Роскомнадзора, не уточняется. В письме указано, что оно носит профилактический характер. Иными словами, служба будет внимательнее следить за тем, чтобы контент видеосервисов соответствовал требованиям законов. 

Противодействие распространению деструктивного контента, к которому относится и указанная информация, предусмотрено федеральным законом № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, согласно ст. 15.1 данного закона был создан единый реестр запрещенной информации и в рамках ведения этого реестра Роскомнадзор уполномочен во внесудебном порядке блокировать контент, отнесенный к таковой, указано в письме. Также ст. 10.5 данного закона накладывает на владельцев видеосервисов требования по соблюдению порядка распространения массовой информации. Как отметил Субботин, в соответствии со ст. 4 закона «О средствах массовой информации» в СМИ запрещено распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В приказе Роскомнадзора, МВД, Роспротребнадзора и ФНС, который регламентирует критерии отнесения информации к запрещенной, указано, что таким является контент, направленный на формирование положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотиков и их прекурсоров и т. д.. Однако, как отмечают эксперты, в нем есть важная оговорка: за исключением художественных произведений, в которых описывается информация, оправданная их жанром. 

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