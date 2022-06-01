Российские кинотеатры могут получить государственную поддержку

Об этом заявил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой

Минкультуры и Фонд кино будут искать формы поддержки кинотеатров, сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Также ведомства предоставили свои предложения — сейчас идет их обсуждение. «‎Поддержка будет, будут найдены способы поддержки, но не разбрасывание денег, как это предполагалось изначально».

Ранее БК сообщал, что Правительство отказало кинотеатрам в выделении 6,5 млрд рублей.

Кроме того, в конце мая стало известно, что «Пушкинская карта» расширена на все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки. По словам председателя Правительства Михаила Мишустина, благодаря такой мере кинобизнес получит «поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода».