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Российские кинотеатры могут получить государственную поддержку

Автор: БК

1 июня 2022

Об этом заявил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой

Минкультуры и Фонд кино будут искать формы поддержки кинотеатров, сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Также ведомства предоставили свои предложения — сейчас идет их обсуждение. «‎Поддержка будет, будут найдены способы поддержки, но не разбрасывание денег, как это предполагалось изначально».

Ранее БК сообщал, что Правительство отказало кинотеатрам в выделении 6,5 млрд рублей.

Кроме того, в конце мая стало известно, что «Пушкинская карта» расширена на все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки. По словам председателя Правительства Михаила Мишустина, благодаря такой мере кинобизнес получит «поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода».

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