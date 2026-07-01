ID Production готовит музыкальную сказку «Русалочка»

Композитором проекта выступит Даша Чаруша

Команда ID Production Дмитрия Литвинова и Екатерины Кононенко приступила к разработке музыкальной сказки РУСАЛОЧКА совместно с Дашей Чарушей (МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, КЕНТАВР, САДКО).

Картина расширит вселенную морского царства и обратится к одному из самых известных сюжетов мировой литературы – сказке Ганса Христиана Андерсена. При этом классическая история будет переосмыслена через призму славянской мифологии и русской литературной традиции, включая отсылки к произведениям А.С. Пушкина.

РУСАЛОЧКА станет следующим этапом развития семейной фэнтези-вселенной, в которой древние мифы, музыка и вечные сюжеты обретают современное звучание в формате масштабного зрелищного кино.

Композитором проекта выступит Даша Чаруша.