top banner

ID Production готовит музыкальную сказку «Русалочка»

Автор: БК

1 июля 2026

Композитором проекта выступит Даша Чаруша

Команда ID Production Дмитрия Литвинова и Екатерины Кононенко приступила к разработке музыкальной сказки РУСАЛОЧКА совместно с Дашей Чарушей (МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, КЕНТАВР, САДКО).

Картина расширит вселенную морского царства и обратится к одному из самых известных сюжетов мировой литературы – сказке Ганса Христиана Андерсена. При этом классическая история будет переосмыслена через призму славянской мифологии и русской литературной традиции, включая отсылки к произведениям А.С. Пушкина.

РУСАЛОЧКА станет следующим этапом развития семейной фэнтези-вселенной, в которой древние мифы, музыка и вечные сюжеты обретают современное звучание в формате масштабного зрелищного кино.

Композитором проекта выступит Даша Чаруша.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

CineEurope 2026: Презентация Studiocanal
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 июля
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом квартале 2026 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 июня 2026 года
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация Paramount Pictures
Подробнее
Вячеслав Володин поручил обеспечить подготовку проектов по поддержке российского кино
Подробнее
Фестиваль «Новый сезон» не состоится в этом году
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация Amazon MGM Studios
Подробнее
Предпродажи уикенда: мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» опередил «Распаковку»
Подробнее
Сарик Андреасян займется экранизацией «Двенадцати стульев»
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» вновь на вершине
Подробнее
Предварительная касса четверга: новые «Три богатыря» стартовали с третьей строчки чарта
Подробнее
Касса России: «Майкл» продолжает лидировать
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация Warner Bros. Pictures
Подробнее
В российском кинопрокате могут установить обязательную долю отечественных фильмов
Подробнее
Кассовый провал «Супергерл»: что пошло не так?
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 июня
Подробнее
ВГТРК впервые с 2022 года раскрыл финансовые показатели холдинга
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Майкл» вновь на первой строчке
Подробнее