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Кинокомпания «Сказка» готовит семейное фэнтези «Русалочка»

Автор: БК

11 ноября 2026

Режиссером картины выступит Анарио Мамедов

Кинокомпания «Сказка» приступила к работе над полнометражным фильмом РУСАЛОЧКА, вдохновленным культовым архетипом мировой мифологии, но рассказывающим самостоятельную историю.

История будет разворачиваться в Санкт-Петербурге начала XX века. По сюжету, французский импресарио находит в океане Русалочку и увозит ее с собой, превратив в звезду водных представлений: публика уверена, что перед ней певица с накладным хвостом. Кино расскажет о любви, которая оказывается сильнее любых обстоятельств, – и о двух мирах, волшебном и человеческом, которые не могут существовать друг без друга.

Режиссером картины выступит Анарио Мамедов (СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА), а продюсерами – Михаил Погосов и Джульетта Погосова. На главные роли заявлены Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Линда Лапиньш, Денис Шведов и Тимофей Зайцев.

«РУСАЛОЧКА – большое семейное кино в жанре фэнтези, это не ремейк и не новая экранизация – мы создаем оригинальное кино, которое живет по собственным законам. Прежде всего проект беспрецедентен по масштабу и технической сложности. Это полноценное кинематографическое шоу с большим количеством нестандартных решений – с прицелом на то, что каждый номер станет самостоятельным зрелищем. Для российской индустрии это совершенно новый уровень производственного масштаба, которого в семейном кино еще не было», – заявил Михаил Погосов.

Съемки РУСАЛОЧКИ запланированы на следующий год, а кинотеатральный релиз – на 2028-й.

Фото: кинокомпания «Сказка»

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