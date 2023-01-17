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Форум «Российский кинобизнес» изменил даты проведения

Автор: БК

17 января 2023

Мероприятия состоятся в Цифровом деловом пространстве

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» пройдет в Москве с 14 по 17 мая. Ранее мероприятие планировалось с 3 по 5 апреля.

Площадкой кинорынка и форума станет Цифровое деловое пространство.

Кроме того, стало известно, что форум Eurasian Film Market пройдет с 3 по 6 апреля в городе Алма-Ата, Казахстан.

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