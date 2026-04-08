  • «Воздух», «Мой папа – медведь» и «На выброс» появились на международных цифровых платформах

«Воздух», «Мой папа – медведь» и «На выброс» появились на международных цифровых платформах

Автор: БК

8 апреля 2026

В их числе – Amazon Prime Video и Apple TV

Сразу несколько отечественных проектов за последнее время получили релизы на зарубежных стриминговых сервисах.

Семейная комедия МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ появилась на платформах в США (Apple TV/iTunes, DirecTV, DISH Anywhere, Fandango at Home, Google Play, Hoopla, PLEX, Spectrum, Verizon и YouTube Movies) и Канаде (Apple TV/iTunes, Amazon Prime Video, Google Play, YouTube Movies и Rogers VOD). Помимо этого, лента Максима Максимова выйдет в американский телеэфир – картину приобрели местные кабельные и спутниковые провайдеры Xfinity/Comcast, Charter, Optimum, Sling, Blue Ridge Cable и другие. 

Мультфильм НА ВЫБРОС Константина Бронзита стал доступен международным зрителям на сервисах Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play и Fandango. Продажей цифровых прав международной версии фильма «Студии Метрафильмс» и Lakeside Animation Studio на англоязычных территориях Северной Америки, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Африки занималась компания Hawk Hill.

Военная драма ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего также вышла в зарубежный цифровой прокат – лента появилась на Amazon Prime Video.

Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 марта – 5 апреля 2026 года
Подробнее
«Ограбление в Лос-Анджелесе» стало самым популярным проектом у пиратов в марте
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» продолжает лидировать
Подробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Подробнее
Клим Шипенко и Соня Карпунина снимут новую экранизацию сказки «Золушка»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Королек моей любви» превзошел «Конец Славы»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 апреля
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Королек моей любви» стартовал с третьей строчки
Подробнее
Mubi выпустит в американский прокат «Минотавра» Андрея Звягинцева
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» вновь вырвало победу
Подробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреля
Подробнее
Гильдия сценаристов Америки заключила новый контракт со студиями и стримингами
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублей
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» продал Москве комплекс «Телебазис»
Подробнее
«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории в первом квартале 2026 года
Подробнее