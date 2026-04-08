«Воздух», «Мой папа – медведь» и «На выброс» появились на международных цифровых платформах
В их числе – Amazon Prime Video и Apple TV
Сразу несколько отечественных проектов за последнее время получили релизы на зарубежных стриминговых сервисах.
Семейная комедия МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ появилась на платформах в США (Apple TV/iTunes, DirecTV, DISH Anywhere, Fandango at Home, Google Play, Hoopla, PLEX, Spectrum, Verizon и YouTube Movies) и Канаде (Apple TV/iTunes, Amazon Prime Video, Google Play, YouTube Movies и Rogers VOD). Помимо этого, лента Максима Максимова выйдет в американский телеэфир – картину приобрели местные кабельные и спутниковые провайдеры Xfinity/Comcast, Charter, Optimum, Sling, Blue Ridge Cable и другие.
Мультфильм НА ВЫБРОС Константина Бронзита стал доступен международным зрителям на сервисах Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play и Fandango. Продажей цифровых прав международной версии фильма «Студии Метрафильмс» и Lakeside Animation Studio на англоязычных территориях Северной Америки, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Африки занималась компания Hawk Hill.
Военная драма ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего также вышла в зарубежный цифровой прокат – лента появилась на Amazon Prime Video.
Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ