Зрители назвали самые дорогие российские онлайн-кинотеатры

В новом исследовании также рассматривается популярность сервисов с точки зрения возраста аудитории

Телеграм-канал TMT Channel опубликовал данные нового исследования, в котором рассматриваются ценовая политика российских онлайн-кинотеатров и их платящая аудитория по итогам второго квартала 2023 года.

Самым дорогим сервисом пользователи признали Amediateka – сразу 72% абонентов онлайн-кинотеатра оценили стоимость его услуг как высокую или достаточно высокую (цена за месяц – 599 рублей). Далее идут Start – 60% (цена за месяц – 499 рублей), Okko – 55% (цена базовой подписки за месяц – 199 рублей) и «Иви» – 54% (цена за месяц – 199 рублей).

Оптимальными по стоимости абоненты сервисов назвали «Триколор» (55%, цена пакета «Кино и ТВ» за месяц – 149 рублей), «Кинопоиск» (50%, цена за месяц – 299 рублей) и Premier (42%, цена за месяц – 299 рублей).

Самыми дешевыми зрители считают «МегаФон ТВ» (24%) и more tv (21%, цена за месяц – 299 рублей).

Если рассматривать аудиторию онлайн-кинотеатров с точки зрения ее возраста, то основной платящей группой абонентов оказались люди от 35 до 44 лет. Популярностью среди них пользуются сервисы Kion (46%), Wink (42%), more tv (40%) и Amediateka (38%).

Второе место занимают пользователи от 25 до 34 лет, которые предпочитают Premier (38%), Start (35%), «Триколор» (34%) и «Кинопоиск» (28%). Третья по доле возрастная группа – зрители от 45 до 54 лет. Они смотрят «МегаФон ТВ» (29%), more tv и Amediateka (по 26%) и Kion (23%).

Молодая аудитория – от 18 до 24 лет – голосует за «Триколор» (12%), «Кинопоиск» (11%), Premier, «Иви» и Start (по 9%).

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