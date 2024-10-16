Власти обсудили ужесточение контроля за пиратскими сеансами в кинозалах

Уже в ближайшее время может пройти этап проверок в регионах

Ужесточение борьбы с показом пиратского контента в кинотеатрах обсуждалось на стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии, которую на прошлой неделе проводил глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, присутствовавших на обсуждении.

Отмечается, что тема борьбы с пиратством в большей степени коснется региональных киносетей, демонстрирующих голливудские проекты в рамках предсеансового обслуживания – по словам одного из собеседников издания, уже в ближайшее время пройдет этап «усиленных проверок».

Второй источник добавил, что, помимо этого, участники сессии поднимали вопрос о необходимости усиления борьбы с пиратством российских фильмов и сериалов в интернете, однако деталей пока нет.

Пресс-служба Минкультуры не ответила на вопрос РБК о проверках кинотеатров и усилении мер борьбы с пиратством.

Напомним, что минувшим летом нелегальные релизы возглавляли кинотеатральный прокат в России практически каждую неделю – девять из тринадцати уикендов. Три летних фильма – ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, ГОЛОВОЛОМКА 2 и ГАДКИЙ Я 4 – принесли кинотеатрам основную выручку и оказались самыми кассовыми неофициальными релизами этого года.

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