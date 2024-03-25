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Россия будет сотрудничать с Ираном, Индией и Турцией в совместном производстве и архивации фильмов

Автор: БК

25 марта 2024

О будущих соглашениях было объявлено в ходе кинофестиваля «Дух огня»

Россия и Иран планируют заключить соглашение о совместном производстве кинопроектов – соответствующий документ, подготовленный РФ, уже находится на рассмотрении в Иране. Об этом заявил глава культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в России Масуд Ахмадван в ходе кинофестиваля «Дух огня».

В числе будущих проектов двух стран называются байопик о персидском поэте, философе и математике Омаре Хайяме и семейная лента АЛМАЗ «СЕРДЦЕ ПЕРСИИ», съемки которой должны начаться уже в конце сентября. В актерском составе картины предварительно заявлены Дмитрий Нагиев, Ирина Темичева и ряд известных иранских актеров, а ее режиссером выступит Саид Кешаварз. По словам продюсера Георгия Житкова, производством картины с российской стороны будет заниматься кинокомпания «Клевафильм», а с иранской – Avini Institute.

Помимо этого, в рамках фестиваля «Дух огня» состоялось подписание меморандума о создании совместного российско-индийского кинопроекта ЖЕМЧУГ Тины Баркалая. Съемки картины, основанной на театральной пьесе «Нервы» Юлии Лукшиной, запланированы на ноябрь-декабрь. Действие истории разворачивается в Ханты-Мансийске, а также в Москве и в Индии. По словам продюсера Екатерины Филипповой, это «семейная сага, привязанная к очень актуальной теме детской опеки, удочерения, усыновления».

Также стало известно, что Турция может заключить соглашение с Госфильмофондом РФ насчет обмена картинами. Так, например, сейчас стороны обсуждают возможность оцифровки фильмов известных турецких режиссеров, которые хранятся в российском архиве.

Фото: Freepik

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