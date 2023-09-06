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Россия и Израиль подписали соглашение о совместном производстве кино

Автор: Илья Кувшинов

6 сентября 2023

Сообщается, что переговорный процесс длился почти 15 лет

Министр культуры России Ольга Любимова и полномочный посол Израиля Александр Бен Цви подписали соглашение между РФ и Израилем о сотрудничестве в области кинопроизводства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министра.

«Переговорный процесс длился почти 15 лет, инициатором соглашения в 2009 году выступила израильская сторона, – отметила Любимова. – Теперь коллеги из России и Израиля могут обмениваться опытом, вместе создавать кино и работать с киноархивами. С нетерпением ждем израильских кинематографистов в конкурсных программах наших международных кинофестивалей и в публичных дискуссиях. Также готовимся расширить прокатные возможности фильмов российско-израильского производства».

Министр также подчеркнула, что соглашение поможет сотрудничеству двух стран выйти на новый уровень.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой

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