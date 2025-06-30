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Министры культуры России и КНДР подписали план сотрудничества на два года

Автор: Илья Кувшинов

30 июня 2025

В рамках визита Ольга Любимова также встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Министр культуры России Ольга Любимова и ее коллега из КНДР Сын Чон Гю провели встречу, в ходе которой подписали план сотрудничества между ведомствами на 2025-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Переговоры прошли 29 июня в Пхеньяне, а на самой встрече обсуждались вопросы, связанные с расширением сотрудничества и обменов в сфере культуры между странами.

Помимо этого, Любимова встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе встречи он сказал, что необходимо еще больше расширять сотрудничество в области культуры и искусства, чтобы «узнать больше о традициях друг друга».

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой

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