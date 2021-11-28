top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: мультфильм «Энканто» возглавил российский кинопрокат

Предварительная касса уикенда: мультфильм «Энканто» возглавил российский кинопрокат

Автор: Георгий Романов

28 ноября 2021

Остальные новинки выступили ниже ожиданий

По предварительным данным, лидером уикенда стал анимационный релиз ЭНКАНТО (WDS), собравший порядка 125 млн рублей. Этот результат практически идентичен сборам первого уикенда мультфильма прокатчика ЛУКА, который выходил в июне этого года и заработал в общей сложности 550 млн рублей. 

Вторую строчку чарта занял фильм ужасов ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ (SPPR). Перезапуск некогда популярной франшизы смог записать на свой счет лишь чуть менее 50 млн рублей за четыре дня проката, что явно находится на нижней планке ожиданий как дистрибьютора, так и кинотеатров. 

Шестую строчку чарта заняла вышедшая в субботу в формате превью фантастическая лента ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (SPPR). Продолжение культовой франшизы 80-х показало лучшуй среднюю заполняемость в 30 человек на сеанс и заработало приблизительно 33 млн рублей. Основной прокат картины начнется уже на этой неделе. 

Совсем не впечатлили сборы нового триллера Эдага Райта ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (UPI). Проект показал худшую среднюю заполняемость в первой десятке (7 человек на сеанс) и пополнил свою копилку всего на 20 млн рублей. В таблице лучших релизов уикенда он расположился на восьмой строчке.

Замкнула десятку российско-финская драма КУПЕ НОМЕР 6 (SPPR), которая за первый уикенд аккумулировала около 7 млн рублей. 

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Первый кинотеатр в Москве объявил о введении QR-кодов
Подробнее
Институт кино при ВШЭ начнет набор студентов в марте 2022 года
Подробнее
ИРИ проведет открытый питчинг и профинансирует долгосрочные проекты
Подробнее
Комитет Госдумы поддержит запрет показа в Интернете сцен с сексуальными девиациями
Подробнее
В команде IVI произошли структурные изменения
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидером четверга стал фильм «Обитель зла: Раккун-Сити»
Подробнее
Главой Института развития Интернета назначен Алексей Гореславский
Подробнее
Контент Netflix проверят на наличие ЛГБТ-пропаганды
Подробнее
Кинотеатры Санкт-Петербурга попросили губернатора об отмене QR-кодов
Подробнее
Видеосервис more.tv представил новинки декабря 2021 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вечные» вторую неделю подряд удерживают лидерство
Подробнее
Президент Медиакоммуникационного союза может вновь занять пост в «Газпром-медиа»
Подробнее
Российские компании подводят итоги MIP Cancun 2021
Подробнее
Disney планирует потратить на контент $33 млрд в 2022 году
Подробнее
«Пушкинские карты» могут распространить на киносеансы российских фильмов
Подробнее
Касса четверга: фильм «Обитель зла: Раккун-Сити» занял первое место
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25−28 ноября
Подробнее
Киноаудитория уикенда: 83% зрителей «Французского вестника» являются поклонниками Уэса Андерсона
Подробнее
В Москве прошла премьера «Охотников за привидениями: Наследники»
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: лидерство делят «Энканто» и «Обитель зла»
Подробнее