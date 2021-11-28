Предварительная касса уикенда: мультфильм «Энканто» возглавил российский кинопрокат

Остальные новинки выступили ниже ожиданий

По предварительным данным, лидером уикенда стал анимационный релиз ЭНКАНТО (WDS), собравший порядка 125 млн рублей. Этот результат практически идентичен сборам первого уикенда мультфильма прокатчика ЛУКА, который выходил в июне этого года и заработал в общей сложности 550 млн рублей.



Вторую строчку чарта занял фильм ужасов ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ (SPPR). Перезапуск некогда популярной франшизы смог записать на свой счет лишь чуть менее 50 млн рублей за четыре дня проката, что явно находится на нижней планке ожиданий как дистрибьютора, так и кинотеатров.

Шестую строчку чарта заняла вышедшая в субботу в формате превью фантастическая лента ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (SPPR). Продолжение культовой франшизы 80-х показало лучшуй среднюю заполняемость в 30 человек на сеанс и заработало приблизительно 33 млн рублей. Основной прокат картины начнется уже на этой неделе.



Совсем не впечатлили сборы нового триллера Эдага Райта ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (UPI). Проект показал худшую среднюю заполняемость в первой десятке (7 человек на сеанс) и пополнил свою копилку всего на 20 млн рублей. В таблице лучших релизов уикенда он расположился на восьмой строчке.



Замкнула десятку российско-финская драма КУПЕ НОМЕР 6 (SPPR), которая за первый уикенд аккумулировала около 7 млн рублей.



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