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Предварительная касса уикенда: «Вечные» уверенно выигрывают уикенд

Автор: Георгий Романов

14 ноября 2021

Отечественный триллер «Ряд 19» выступил ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, с результатом чуть менее 190 млн рублей лидером уикенда стал фантастический боевик ВЕЧНЫЕ (WDS). Фильм показал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке в 15 человек на сеанс, даже несмотря на высокий возрастной рейтинг 18+, которого раньше у проектов киновселенной Marvel в отечественном прокате не было. Всего же на счету релиза уже более 270 млн рублей за полную прокатную неделю. 

Второй лучшей новинкой недели стал российский триллер РЯД 19 (CP), пополнивший за четыре дня проката свою копилку почти на 9 млн рублей. Этот результат явно заработал ниже ожиданий как дистрибьютора, так и кинотеатров. Почти столько же записал на свой счет еще один отечественный релиз, комедия ДРУГ НА ПРОДАЖУ (NKI). Обе картины смогли привлечь на свои сеансы в среднем по 6 человек, что является худшим результатом чарта.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка, датско-шведский проект ВКУС ЖИЗНИ (CPF), едва преодолевший рубеж сборов в 3 млн. 

Также нельзя не отметить, что на этой неделе боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI) стал самым кассовым фильмом в нашем прокате о похождениях Джеймса Бонда. Сейчас на его счету примерно 790 млн рублей.

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