Предварительная касса уикенда: «Дом Gucci» выигрывает второй уикенд подряд

Второе место занял «Большой красный пёс Клиффорд»

По предварительным данным, во второй уикенд подряд на вершину чарта поднялась драма ДОМ GUCCI (UPI). Фильм Ридли Скотта пополнил свою копилку еще на 150 млн рублей и теперь имеет в своем активе порядка 410 млн.

На вторую строчку чарта взобралась лучшая из новинок уикенда, семейная комедия БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД (CPP). Проект заработал примерно 70 млн рублей, и с учетом превью его касса перевалила за 90 млн.

В преддверии выхода новой части франшизы перевыпуск культовой МАТРИЦЫ (UPI) на большие экраны заработал почти 17 млн рублей — этого хватило, чтобы занять пятую строчку таблицы лучших релизов уикенда.

Ниже ожиданий выступили сразу две зарубежные новинки. ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ (WDS) собрала всего около 11 млн рублей и показала самую низкую среднюю заполняемость в чарте — шесть человек на сеанс. Биографическая драма СПЕНСЕР (BN) также не смогла в полной мере раскрыть свой потенциал и записала на свой счет порядка 9 млн рублей. Релизы заняли восьмую и девятую строчки чарта соответственно.

Замкнула десятку лучших отечественная комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД (MG), сумевшая добраться до отметки 7 млн рублей.

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