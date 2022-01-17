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Предварительная касса уикенда: «King's Man: Начало» выиграл уикенд

Автор: Георгий Романов

17 января 2022

«Последний богатырь: Посланник тьмы» собрал 2 млрд рублей

Согласно предварительным данным, лидером уикенда с результатом порядка 155 млн рублей стал фильм Мэттью Вона KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS). Кинокомикс показал самый слабый старт франшизы, уступив первому фильму серии KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 21%, а второму KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО — на целых 52%. 

Вторую строчку чарта занял ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS), пополнивший свою копилку еще на почти 100 млн рублей. Этот результат позволил релизу покорить отметку сборов в 2 млрд рублей. Уже в понедельник новинка станет самым кассовым фильмом франшизы. 

Замкнул тройку лучших триллер КРИК (CPP). Релиз заработал чуть более 90 млн рублей, опередив такие аналоги, как ПИЛА: СПИРАЛЬ и ПРОКЛЯТИЕ, но уступив ребуту культовой хоррор-франшизы ЗВОНКИ. 

Еще одной новинкой, замкнувшей десятку лучших релизов уикенда, стала драма ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (UPI). Фильм постановщика Пола Томаса Андерсона записал на свой счет порядка 12 млн рублей, тем самым показав лучший результат в России для работ культового режиссера.

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