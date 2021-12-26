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Предварительная касса уикенда: «Человек-паук: Нет пути домой» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

26 декабря 2021

«Последний богатырь: Посланник тьмы» стартует со второго места

Во второй уикенд кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR) собрал порядка 380 млн рублей и вновь возглавил таблицу лучших релизов уикенда. Фильм с Томом Холландом в главной роли на данный момент уже освоил чуть менее 1,8 млрд рублей, что позволит ему в ближайшее время стать самым кассовым проектом 2021 года, обойдя другой релиз прокатчика, ВЕНОМ 2.

На второй строчке чарта расположился отечественный блокбастер ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS). Фильм начал свой прокат с 310 млн рублей, что является самым слабым показателем для франшизы. Впрочем, у этого есть вполне объективные причины в лице сильного зарубежного конкурента и даты, которая разогреет релиз к праздникам — основную кассу фильм Дмитрия Дьяченко соберет на новогодних каникулах. 

Замкнула тройку лучших релизов уикенда анимационная работа студии Illumination ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI). Мультфильм пополнил свой кошелек примерно на 110 млн рублей, что вместе с превью дает 150 млн рублей общих сборов. 

Ре-релиз культовой рождественской комедии РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. ПЕРЕВЫПУСК (PNR) с 1,5 млн рублей занял восьмую строчку чарта.

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