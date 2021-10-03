Предварительная касса уикенда: «Веном 2» показывает лучший старт для проектов Sony в России

Релиз заработал в свой первый уикенд 1 млрд рублей

Удивительный, но от этого не менее приятный сюрприз подготовил для кинотеатров фантастический боевик ВЕНОМ 2 (SPPR). Картина записала на свой счет за четыре дня проката примерно 1 млрд рублей, что не только является лучшим стартом постковидного периода, но и самымй успешным стартом для компании Sony в России. Результат первой части был превзойден на 14%. Вероятнее всего, что позади останутся и финальные цифры фильма 2018 года, которые, напомним, преодолели планку в 2,1 млрд рублей. Также стоит отметить, что у проекта космическая средняя посещаемость — 49 человек на сеанс, и возможно, без ограничения заполняемости залов, его результат мог бы быть ещё выше.

Среди остальных новинок в десятку лучших релизов уикенда попали аниме ЕЁ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ (VLG) с 6 млн рублей и хоррор ЛЕС ПРИЗРАКОВ: САТОР (EXP) с 4,6 млн рублей.

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