Кинотеатральные сборы по итогам апреля упали более чем на треть

БК публикует кассовые итоги прошлого месяца в России и СНГ

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие сборы российского кинопроката в апреле 2022 года составили 1,372 млрд рублей, что на 37% меньше, чем было в марте. Также результат оказался почти 56% ниже итогов апреля 2021-го. При пересчете в валюту сборы за месяц составили $15,939 млн – это на 38% меньше при сравнении с мартом, и на 61% меньше, чем было в апреле минувшего года.

В четвертом месяце 2022 года было продано 5,038 млн билетов, что оказалось на 34% меньше показателя марта 2022-го и на 54% ниже итогов апреля 2021-го.

Кроме того, киноплощадки России и СНГ заработали в апреле 2022 года 1,792 млрд рублей. Это оказалось на 26% меньше, чем месяцем ранее, и на 45% меньше результата апреля 2021-го. Также в апреле было продано 6,408 млн билетов — относительно марта 2022-го число зрителей сократилось на 19%, а в сравнении с апрелем 2021-го — на 44%.

В валюте за апрель 2022 года кинотеатры России и СНГ заработали $23,013 млн. По сравнению с мартом 2022 года валютные сборы уменьшились на 19%, а относительно апреля минувшего года – на 45%.