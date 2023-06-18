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Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стал фантастический фильм «Сквозь время»

Автор: Георгий Романов

18 июня 2023

«Переводчик» достиг планки в 200 млн рублей

По предварительным данным, среди официальных релизов лучшим вновь стал фильм Гая Ричи ПЕРЕВОДЧИК (VLG). Картина записала на свой счет еще около 30 млн рублей и преодолела общую планку сборов в 200 млн рублей. 

Лучшей новинкой уикенда стал отечественный фантастический проект СКВОЗЬ ВРЕМЯ (NMG). Картина освоила за четыре дня проката чуть более 20 млн рублей, что позволило ей подняться на третью строчку чарта. 

Французская семейная работа КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК (EXP) расположилась на шестом месте таблицы с 15 млн рублей. Учитывая сборы превью проекта, на его счету уже свыше 26 млн рублей.

Замкнул десятку лучших еще один фильм, рассчитанный на семейную аудиторию: ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (PRD). Несмотря на довольно резвый старт в четверг, к концу недели релиз пополнил свою копилку лишь на 7,7 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПЕРЕВОДЧИК
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