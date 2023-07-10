Предварительная касса уикенда: «Гипнотик» вырвался в лидеры

На счету проекта порядка 60 млн рублей

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала новинка ГИПНОТИК (CP). Фильм Роберта Родригеса немного взбодрил отечественный кинопрокат и заработал порядка 60 млн рублей. Впрочем, на общий бокс-офис уикенда это не сильно повлияло. Посещаемость продолжает падать четвертую неделю кряду.



Мультфильм ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (EXP), несмотря на в целом бодрый старт, по итогу недели выступил ниже ожиданий и записал на свой счет всего около 8,5 млн рублей. Новинка также показала худшую среднюю заполняемость в первой десятке (6 человек на сеанс).



Фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА (MVK) замкнул топ-10 лучших проектов уикенда. К вечеру воскресенья в копилке британского хоррора оказалось лишь 5,2 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ГИПНОТИК

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