Предварительная касса уикенда: вновь на первой строчке боевик «Неудержимые 4»

Лучшей новинкой стал семейный проект «Иван Семенов: Большой поход»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (GF). Релиз записал на свой счет еще около 39 млн рублей, доведя общие сборы до отметки в 130 млн рублей.



Лучшей новинкой уикенда стал отечественный проект ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (CRP). Фильм Антона Богданова оприходовал порядка 27 млн рублей, что позволило ему подняться на вторую строчку таблицы лучших релизов уикенда.



Новая работа Вуди Аллена ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (VLG) взяла бронзу, записав на свой счет примерно 22,5 млн рублей. Картина показала наилучшую среднюю заполняемость в первой тройке - 11 человек на сеанс.



С пятой строчки стартовал фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ (EXP). Американский хоррор пополнил свою копилку на 17,5 млн рублей, выступив в рамкаж ожидания рынка.



А вот результат российской драмы Александра Велединского 1993 (AK), очевидно, разочаровал кинотеатры. За четыре дня проката картина смогла заработать лишь 12 млн рублей, что позволило ей заполучить девятое место чарта.



Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4