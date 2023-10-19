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Предварительная касса уикенда: В третий раз подряд лидером становится «Повелитель ветра»

19 октября 2023

Лучшей новинкой стал боевик «Телохранитель на фрилансе»

Согласно предварительным данным, в третий раз подряд лидером четверга стала биографическая лента ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (CP). Релиз записал на свой счет еще 6,8 млн рублей, что к концу уикенда должно вылиться в 50-60 млн рублей. 

Лучшей новинкой стал американский боевик с Джоном Синой ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (VLG). На счету проекта примерно 4,2 млн рублей, что позволяет ему рассчитывать на 30-33 млн рублей за четыре дня проката.

Замкнула тройку лучших еще одна новинка, комедия СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (NMG). Отечественная работа показала наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке (4 человека на сеанс), но благодаря широкой росписи оприходовала 2,8 млн рублей. Теперь к вечеру воскресенья касса фильма окажется в районе 20-25 млн рублей.

Седьмую строчку чарта занял победитель Каннского кинофестиваля 2023 года, французская драма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (PVZGL). Фестивальный хит заработал в первый день проката 1,1 млн рублей, что по итогу недели должно дать 7-8 млн рублей общего бокс-офиса. Примерно на эти же цифры претендует и еще одна российская лента ДУХ БАЙКАЛА (RWV), которая закончила четверг с результатом в 1 млн рублей.

Замкнула ТОП-10 лучших релизов немецкая семейная картина ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (AK) с 0,7 млн рублей на своей счету. К концу уикенда такой результат позволит новинке рассчитывать не более чем на 5-6 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ
 

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