Предварительная касса уикенда: «Повелитель ветра» вновь возглавил прокат

Новинки «Смешарики снимают кино» и «Вася не в себе» также в тройке лидеров

Согласно предварительным данным, лидером уикенда во второй раз подряд стал биографический фильм ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (CP). Картина показала минимальное падение относительно прошлой недели и записала на свой счет еще 100 млн рублей. На данный момент на её счету уже свыше 260 млн рублей.



На второй строчке чарта расположилась лучшая новинка недели, анимационная лента СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (NMG). Четвертая полнометражная часть франшизы стартовала с 53 млн рублей, что оказалось вполне в рамках ожидания рынка. Также на счету мультфильма лучшая средняя заполняемость среди всех новинок (13 человек на сеанс).



Бронза уикенда отошла российской комедии ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (AK). Несмотря на не самые внушительные предпродажи, отечественный релиз смог записать на свой счет около 45 млн рублей.



Последней новинкой попавшей в ТОП-10 стал американский триллер ВЫЖИВШАЯ (CRP). Фильм освоил за четыре дня проката примерно 14 млн рублей, что позволило ему занять седьмое место в таблице лучших релизов уикенда.



Фото: кадр из фильма ВАСЯ НЕ В СЕБЕ