Предварительная касса уикенда: «Леди Баг и Супер-кот» преодолевает отметку в 700 млн рублей

Лучшей новинкой уикенда стал семейный проект «Чижик-пыжик возвращается»

Согласно предварительным данным, в очередной раз лучшим релизом уикенда стал мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Французский проект записал на свой счет еще 67 млн рублей, что позволило ему преодолеть 700-миллионную планку сборов.



Лучшая новинка уикенда оказалась лишь на четвертом месте чарта. Отечественная семейная картина ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (AK) смогла оприходовать лишь 22,5 млн рублей, показав среднюю заполняемость в 9 человек на сеанс.



Китайский релиз МОЙ ХАТИКО (KNLG) после недельного превью вышел в широкий прокат, где смог за четыре дня насобирать 11,5 млн рублей и занять девятое место чарта. Общая же касса проекта перевалила отметку в 20 млн рублей.



Замкнул десятку лучших еще один российский фильм, рассчитанный на семейного зрителя – ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (CP), который, несмотря на внушительную роспись, смог записать на свой счет лишь 8 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ