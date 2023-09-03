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Предварительная касса уикенда: «Леди Баг и Супер-кот» преодолевает отметку в 700 млн рублей

Автор: Георгий Романов

3 сентября 2023

Лучшей новинкой уикенда стал семейный проект «Чижик-пыжик возвращается»

Согласно предварительным данным, в очередной раз лучшим релизом уикенда стал мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Французский проект записал на свой счет еще 67 млн рублей, что позволило ему преодолеть 700-миллионную планку сборов.

Лучшая новинка уикенда оказалась лишь на четвертом месте чарта. Отечественная семейная картина ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (AK) смогла оприходовать лишь 22,5 млн рублей, показав среднюю заполняемость в 9 человек на сеанс.

Китайский релиз МОЙ ХАТИКО (KNLG) после недельного превью вышел в широкий прокат, где смог за четыре дня насобирать 11,5 млн рублей и занять девятое место чарта. Общая же касса проекта перевалила отметку в 20 млн рублей.

Замкнул десятку лучших еще один российский фильм, рассчитанный на семейного зрителя  – ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (CP), который, несмотря на внушительную роспись, смог записать на свой счет лишь 8 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ

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