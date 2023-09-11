top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: Российская комедия «Праздники» вырвалась в лидеры

Предварительная касса уикенда: Российская комедия «Праздники» вырвалась в лидеры

Автор: Георгий Романов

11 сентября 2023

Также в топ-10 попало еще три новинки

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала отечественная комедия ПРАЗДНИКИ (CP). Новинка заработала порядка 40 млн рублей, что, учитывая её широкую роспись и информационную поддержку канала ТНТ, оказалось значительно ниже ожиданий кинотеатров. У фильма также наихудшая средняя заполняемость на сеанс в первой десятке.

Еще одна российская картина Я ДЕЛАЮ ШАГ (NKI) расположилась на четвертой строчке чарта. На счету мелодрамы чуть менее 20 млн рублей, что как раз вполне соответствует ожиданиям индустрии.

А вот хорошие предпродажи китайского мультфильма ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (CRP) вполне могли ввести в заблуждение. В итоге же проект заработал в стартовую неделю лишь 13,5 млн рублей, что, однако, позволило ему взобраться на шестое место в таблице лучших релизов уикенда.

Последней новинкой, попавшей в топ-10 стал фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ (EXP). Американский релиз оприходовал за четыре дня проката чуть более 11 млн рублей, взобравшись на девятое меcто чарта. Среди всех новинок проект показал наилучшую наработку на сеанс.

Фото: кадр из фильма ПРАЗДНИКИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры объявило даты начала приема заявок на выделение субсидий кинематографистам
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Фонд кино поддержит 12 анимационных национальных проектов
Подробнее
Фонд кино поддержит 16 фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках сентября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках сентября
Подробнее
Касса России: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» лидирует четвертую неделю подряд
Подробнее
В Сочи открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Предпродажи уикенда: мелодрама «Я делаю шаг» обгоняет комедию «Праздники»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
Россия и Израиль подписали соглашение о совместном производстве кино
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 сентября 2023 года
Подробнее
Стали известны лауреаты 80-го Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Okko планирует судиться за права на трансляцию матчей Евро-2024
Подробнее
Вадим Соколовский покидает «Иви»
Подробнее
«Новый сезон 2023», день первый: «Эт» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева
Подробнее
Стриминговые сервисы встретятся на общей сессии фестиваля «Новый сезон»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась российская комедия «Праздники»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Я делаю шаг»
Подробнее