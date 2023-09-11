Предварительная касса уикенда: Российская комедия «Праздники» вырвалась в лидеры

Также в топ-10 попало еще три новинки

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала отечественная комедия ПРАЗДНИКИ (CP). Новинка заработала порядка 40 млн рублей, что, учитывая её широкую роспись и информационную поддержку канала ТНТ, оказалось значительно ниже ожиданий кинотеатров. У фильма также наихудшая средняя заполняемость на сеанс в первой десятке.



Еще одна российская картина Я ДЕЛАЮ ШАГ (NKI) расположилась на четвертой строчке чарта. На счету мелодрамы чуть менее 20 млн рублей, что как раз вполне соответствует ожиданиям индустрии.



А вот хорошие предпродажи китайского мультфильма ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (CRP) вполне могли ввести в заблуждение. В итоге же проект заработал в стартовую неделю лишь 13,5 млн рублей, что, однако, позволило ему взобраться на шестое место в таблице лучших релизов уикенда.



Последней новинкой, попавшей в топ-10 стал фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ (EXP). Американский релиз оприходовал за четыре дня проката чуть более 11 млн рублей, взобравшись на девятое меcто чарта. Среди всех новинок проект показал наилучшую наработку на сеанс.



Фото: кадр из фильма ПРАЗДНИКИ