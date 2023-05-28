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Предварительная касса уикенда: «Непосредственно Каха. Другой фильм» стартовал ниже ожиданий

Автор: Георгий Романов

28 мая 2023

Но все равно выиграл гонку уикенда

Лучшим релизом уикенда ожидаемо стала российская комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (CP). Фильм Виктора Шамирова заработал около 150 млн рублей, что на 33% меньше, чем было у первой части франшизы в 2020 году. Несмотря на внушительные предпродажи и неплохой стартовый день, по ходу уикенда новинка сдала позиции и в итоге стартовала гораздо ниже ожиданий. 

Во многом это связано со стартом пиратского релиза ФОРСАЖ 10Несмотря на неофициальный статус, проект получил количество сеансов, сопоставимое с расписанными для лидера проката, и только по тем данным, что нам удалось подсчитать, заработал свыше 90 млн рублей. Общая же сумма сборов вполне может оказаться самой большой за четыре дня проката. 

Несомненно успешный старт очередной части гоночной франшизы негативно сказался и на боевике с Джерардом Батлером БЕГЛЕЦ (GF). Работающая примерно на ту же аудиторию картина смогла дотянуться лишь до планки в 10 млн рублей. Тем не менее это позволило ей занять седьмое место чарта. 

Замкнул десятку семейный проект МОЙ ПЕС РУНИ (KNLG). Корейский релиз пополнил свою копилку примерно на 6,5 млн рублей.

Фото: кадр из фильма НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ
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