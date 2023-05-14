Предварительная касса уикенда: «Вызов» остался в лидерах

Пиратский релиз «Стражи Галактики. Часть 3» занял вторую строчку чарта

В очередной раз лидером уикенда становится фильм Клима Шипенко ВЫЗОВ (CP). Отечественный блокбастер записал на свой счет еще примерно 120 млн рублей, доведя свой общий бокс-офис почти до 1,5 млрд рублей.



Вторую строчку занял пиратский релиз СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3. Согласно данным, которые можно обработать, релиз заработал около 90 млн рублей. Очевидно, что в совокупности с теми пиратскими показами, которые не отчитываются в ЕАИС, данный релиз занял бы первое место чарта.



Отечественная мелодрама 14+: ПРОДОЛЖЕНИЕ (CP) с результатом порядка 33 млн рублей, замкнул призовую тройку недели. Картина выступила выше ожиданий, показав солидную среднюю заполняемость в 22 человека на сеанс.



Комедия МАМА МАФИЯ (CP), напротив, не оправдала надежд кинотеатров и пополнила свою копилку лишь на 17 млн рублей. Тем не менее, такой результат позволил фильму Кетрин Хардвик расположиться на пятой строчке в таблице лучших релизов уикенда.



Замкнула ТОП-10 еще одна новинка, хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (WP). Правда, фильм ужасов едва смог преодолеть планку сборов в 5 млн рублей.



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