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Предварительная касса уикенда: «Вызов» остался в лидерах

Автор: Георгий Романов

14 мая 2023

Пиратский релиз «Стражи Галактики. Часть 3» занял вторую строчку чарта

В очередной раз лидером уикенда становится фильм Клима Шипенко ВЫЗОВ (CP). Отечественный блокбастер записал на свой счет еще примерно 120 млн рублей, доведя свой общий бокс-офис почти до 1,5 млрд рублей. 

Вторую строчку занял пиратский релиз СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3Согласно данным, которые можно обработать, релиз заработал около 90 млн рублей. Очевидно, что в совокупности с теми пиратскими показами, которые не отчитываются в ЕАИС, данный релиз занял бы первое место чарта.

Отечественная мелодрама 14+: ПРОДОЛЖЕНИЕ (CP) с результатом порядка 33 млн рублей, замкнул призовую тройку недели. Картина выступила выше ожиданий, показав солидную среднюю заполняемость в 22 человека на сеанс. 

Комедия МАМА МАФИЯ (CP), напротив, не оправдала надежд кинотеатров и пополнила свою копилку лишь на 17 млн рублей. Тем не менее, такой результат позволил фильму Кетрин Хардвик расположиться на пятой строчке в таблице лучших релизов уикенда. 

Замкнула ТОП-10 еще одна новинка, хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (WP). Правда, фильм ужасов едва смог преодолеть планку сборов в 5 млн рублей. 

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