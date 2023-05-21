Предварительная касса уикенда: «Вызов» в очередной раз первый

Лучшей новинкой стал хоррор «Мегалодон»

Лидером уикенда снова стал отечественный блокбастер ВЫЗОВ (CP). Проект пополнил свою копилку еще примерно на 75 млн рублей, доведя свой общий бокс-офис до отметки в 1,58 млрд рублей.



Лучшей новинкой недели стал акулий хоррор МЕГАЛОДОН (AK). Голливудский релиз освоил на старте более 45 млн рублей, выступив лучше всех своих ближайших аналогов последних двух лет. Этот результат позволил ему подняться на второе место таблицы лучших релизов уикенда.



Бронза досталась фильму Карена Шахназарова ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (AK). Российская картина оприходовала около 38-39 млн рублей за четыре дня проката, обогнав почти на 40% схожий релиз БЕНДЕР: НАЧАЛО.



А вот немецкий мультфильм ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (NKI), напротив, выступил ниже ожидания, собрав лишь 21 млн рублей, что на 36% меньше, чем было у первой части франшизы в 2017 году. Тем не менее, анимационный проект занял четвертую строчку таблицы.



Последней новинкой, попавшей в ТОП-10 уикенда, стал триллер ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ (GF). Картина достигла планки сборов в 10 млн рублей, что позовлило ей забраться на 7 место чарта.



Фото: МЕГАЛОДОН

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