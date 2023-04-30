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Предварительная касса уикенда: «Вызов» уверенно продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

30 апреля 2023

Мультфильм «Яга и Книга заклинаний» стартует со второй строчки

Во второй раз подряд лучшим релизом уикенда становится отечественный проект ВЫЗОВ (CP). Фильм показал отличную стойкость и записал на свой счет порядка 300 млн рублей, доведя свою кассу до 850 млн.

Лучшей новинкой уикенда, как и ожидалось, стала анимационная лента ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (NMG). Российский мультфильм пополнил свою копилку на 55 млн рублей, что позволило ему занять вторую строчку чарта.

На четвертом месте расположился фильм ужасов СИНИСТЕР: НАЧАЛО (WP). Проект показал лучший старт в истории прокатчика и заработал примерно 20 млн рублей. Также у него наилучшая средняя заполняемость (15 человек на сеанс) среди всех новинок уикенда. 

Немецкая семейная картина ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (NKI) не смогла в полной мере заинтересовать целевую аудиторию и оприходовала за четыре дня проката всего около 8,5 млн рублей. Тем не менее этот результат позволил ей занять шестое место в таблице лучших релизов уикенда. 

Последней новинкой недели, попавшей в топ-10, стал фантастический проект ВОЗРОЖДЕННЫЕ (EXP). Фильм Егора Баранова к вечеру воскресенья смог лишь преодолеть отметку в 7,5 млн рублей.

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