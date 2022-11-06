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Предварительная касса уикенда: «Сердце пармы» сделало мощный рывок на пятой неделе проката

Автор: Георгий Романов

6 ноября 2022

Лучшей новинкой стал документальный фильм «Петр I. Последний царь и первый император»

По предварительным итогам праздничного уикенда, лидером внось стала эпическая картина СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP) Антона Мегердичева. На пятой неделе проката фильм заработал свыше 105 млн рублей, доведя свою общую кассу до 700 млн рублей. Это отличный результат, который приближает картину к заветному миллиарду.

Документальный проект ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (CP) показал лучшую заполняемость среди новинок уикенда в 24 человека на сеанс, что позволило ей записать на свой счет около 63 млн рублей и занять третью строчку чарта лучших релизов уикенда. 

Российская комедия ЛЮБОВНИКИ (VLG) также освоила свыше 60 млн рублей и оказалась на четвертом месте. Не исключено, что картина поднимется в таблице, когда будут обнародованы официальные данные.

Триллер В ЭФИРЕ (GF) с Мэлом Гибсоном расположился на восьмом месте чарта с результатом около 19 млн рублей. По 11 млн рублей освоили еще две новинки, корейский фильм-катастрофа ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (CP) и отечественное драмеди Я БУДУ ЖИТЬ (CRP), замкнувшие топ-10 уикенда. 

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