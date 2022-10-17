Предварительная касса уикенда: «Сердце пармы» уверенно выигрывает свой второй уикенд

Релиз уже заработал свыше 300 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стало отечественное фэнтези СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). В свой второй уикенд релиз показал падение всего в 7% и заработал порядка 127 млн рублей. Теперь на счету фильма Антона Мегердичева около 311 млн рублей за две недели проката.

Выше ожиданий стартовал российский семейный релиз ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (CRP). Проект показал внушительную среднюю заполняемость зала в 14 человек на сеанс, уступив по этому показателю только лидеру. Фильм Антона Богданова смог записать на свой счет 37 млн рублей, что позволило ему занять вторую строчку чарта лучших релизов уикенда.

Замкнула тройку лучших еще одна новинка. Комедия ЛАВСТОРИ (NKI) с Александром Петровым в главной роли пополнила свою копилку на 23 млн рублей, показав очень хороший рост по ходу уикенда. Строчкой ниже расположился триллер ВЕРШИНА СТРАХА (GF) c 16 млн рублей на счету.

Остальные новинки уикенда в топ-10 пробиться не смогли.

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