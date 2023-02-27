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Предварительная касса уикенда: «Праведник» ожидаемо возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

27 февраля 2023

Лучшая из новинок комедия «Папы против мам» попала в тройку лучших

Согласно предварительным данным, лучшим релизом расширенного праздничного уикенда стал отечественный военный фильм ПРАВЕДНИК (СР), заработавший примерно 190 млн рублей. Всего же на счету фильма Сергея Урсуляка уже свыше 350 млн рублей.

Лучшей новинкой недели стала семейная комедия ПАПЫ ПРОТИВ МАМ (NKI). Российская лента записала на свой счет около 70 млн рублей, что позволило ей занять третью строчку чарта.

Триллер Дмитрия Дьяченко БЕШЕНСТВО (VLG) расположился на пятом месте таблицы лучших релизов уикенда. Фильм выступил в рамках ожиданий и заработал около 45 млн рублей за четыре дня проката.

Последней новинкой, попавшей в Топ-10 уикенда, стал нуар МАРЛОУ (PRD) с Лиамом Нисоном в главной роли. В копилке фильма оказалось 22 млн рублей, чего хватило для того, чтобы забраться на 9 место чарта. 

Стоит отметить еще две новинки, преодолевшие десятимилионный рубеж сборов. Мультфильм РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ (GF) выступил ниже ожиданий и записал на свой счет лишь чуть более 16 млн рублей, заняв 14 место таблицы, а отечественная драма ЧЕКАГО (AK) и вовсе оказалась на 18 строчке, едва добравшись до отметки в 10 млн рублей.

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