Предварительная касса уикенда: «На солнце, вдоль рядов кукурузы» уверенно выигрывает лидерство

В десятку лучших попали еще две новинки

Как и ожидалось, лидером уикенда стала отечественная драма НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (CP). Основанный на реальных событиях релиз записал на свой счет почти 130 млн рублей, показав вторую после ПРАВЕДНИКА наработку на сеанс.



Помимо лидера, в топ-10 попали еще две новинки. На девятом месте расположился фильм ужасов ДЕТИ КУКУРУЗЫ (GF) с 10 млн рублей на своем счету, а замкнула таблицу отечественная комедия СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ. ШАБАШ (CRP), освоившая примерно 8,2 млн рублей



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