Предварительная касса четверга: «Леди Баг и Супер-кот» продолжает лидировать

Лучшей новинкой стала драма «Свидетель»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом чевтерга вновь стала анимационная лента ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (EXP). Французский мультфильм записал на свой счет еще почти 38 млн рублей, что по итогу всего уикенда должно будет вылиться в результат порядка 140-160 млн рублей.



Лучшей новинкой недели стала отечественная драма СВИДЕТЕЛЬ (CP). Российский релиз заработал около 1,4 млн рублей, что позволило ему стартовать с седьмой строчки чарта. К концу недели картина сможет освоить порядка 10-12 млн рублей.



На девятом месте таблицы лучших релизов четверга оказался фильм ужасов ТАЙНА ПРОКЛЯТОЙ ОБИТЕЛИ (MVK). Американский проект освоил чуть менее 0,7 млн рублей, и к вечеру воскресения, скорее всего, не достигнет и отметки в 5 млн рублей.



Замкнул десятку фантастический проект ОГРАБЛЕНИЕ ИЗ БУДУЩЕГО (TNL). Фильм пополнил свою копилку на 0,6 млн рублей и к концу недели сможет оприходовать порядка 3,4 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ