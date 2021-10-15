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Предварительная касса четверга: «Не время умирать» и «Веном 2» оказались на равных

Автор: Георгий Романов

15 октября 2021

Однако по итогам уикенда их обойдет «Семейка Аддамс: Горящий тур»

Согласно предварительным данным, примерно по 21 млн рублей в четверг собрали холдоверы НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI) и ВЕНОМ 2 (SPPR). Они разделили между собой первое и второе места чарта и могут к концу недели записать на свой счет примерно 120–140 млн рублей. 

На третьей строчке чарта оказалась главная новинка уикенда, анимационный проект СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI). Семейные релизы всегда имеют высокий множитель уикенда, поэтому от мультфильма можно ожидать 200–220 млн рублей за четыре дня проката и лидерство по итогу уикенда.

Еще одна новинка, триллер с Джеймсом Макэвоем в главной роли ИСЧЕЗНУВШИЙ (EXP), расположилась на пятой строчке чарта. Картина собрала чуть более 3 млн рублей в первый день проката. Теперь к концу недели она сможет пополнить свою копилку на 18–20 млн рублей. 

Еще пять новинок попали в топ-10 четверга, но каждая заработала меньше 1 млн рублей, что не позволит им рассчитывать на кассу свыше 6-7 млн рублей к концу уикенда.

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