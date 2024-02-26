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Предварительная касса уикенда: «Лед 3» во второй раз оказался лидером

Автор: Георгий Романов

26 февраля 2024

Лучшей новинкой стал боевик «Командир»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала отечественная мелодрама ЛЕД 3 (NMG). Благодаря дополнительному выходному дню, релиз показал минимальное падение и записал на свой счет более 450 млн рублей. Всего же в копилке фильма Юрия Хмельницкого уже 1,26 млрд рублей. 

Лучшей новинкой недели стал отечественный байопик КОМАНДИР (CRP). Главное предложение для мужской аудитории в профильный праздник заработало порядка 93-95 млн рублей, пройдя по нижней планке ожиданий. Тем не менее, релиз довольно уверенно занял третье место чарта.

Американский фильм ужасов НЕЧИСТЬ (VLG), в свою очередь, выступил выше ожиданий рынка с результатом около 43 млн рублей. Проект показал внушительную для жанра среднюю заполняемость в 20 человек на сеанс и расположился на четвертой строчке таблице лучших релизов уикенда. 

Остальные новинки не смогли пробиться в десятку лучших. 

Фото: кадр из фильма КОМАНДИР

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