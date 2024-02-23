Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал российский проект «Командир»

Фильм ужасов «Нечисть» расположился на четвертой строчке

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стал драматический экшн КОМАНДИР (CRP). Фильм занял третье место в таблице с результатом в 11 млн рублей. Такой старт позволит ему рассчитывать на 100-120 млн рублей по итогу уикенда. У фильма ожидается высокий множитель за счет праздничного Дня Защитника Отечества, на котором он видится главным предложением для целевой аудитории.

Четвертую строчку чарта занял американский хоррор НЕЧИСТЬ (VLG). Новинка в первый день проката освоила чуть больше 7 млн рублей, что к концу недели должно будет превратиться в 40-45 млн рублей.



Фото: кадр из фильма КОМАНДИР