Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал российский проект «Командир»
Автор: Георгий Романов
23 февраля 2024
Фильм ужасов «Нечисть» расположился на четвертой строчке
Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стал драматический экшн КОМАНДИР (CRP). Фильм занял третье место в таблице с результатом в 11 млн рублей. Такой старт позволит ему рассчитывать на 100-120 млн рублей по итогу уикенда. У фильма ожидается высокий множитель за счет праздничного Дня Защитника Отечества, на котором он видится главным предложением для целевой аудитории.
Четвертую строчку чарта занял американский хоррор НЕЧИСТЬ (VLG). Новинка в первый день проката освоила чуть больше 7 млн рублей, что к концу недели должно будет превратиться в 40-45 млн рублей.
Фото: кадр из фильма КОМАНДИР
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