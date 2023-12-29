Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли»
Автор: Георгий Романов
29 декабря 2023
«Великолепная пятерка» стартовала ниже ожиданий
Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала анимационная новинка ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG). Релиз записал на свой счет порядка 29,5 млн рублей. С учетом того, что 31 декабря кинотеатры будут работать по укороченному графику, лента сможет освоить к концу недели примерно 100-120 млн рублей.
Еще одна отечественная анимационная новинка ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (NKI) стартовала ниже ожиданий. Мультфильм Василия Ровенского записал на свой счет около 3 млн рублей, что за четыре дня проката должно превратиться в 15-18 млн рублей.
Фото: кадр из мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
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