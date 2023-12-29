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Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли»

Автор: Георгий Романов

29 декабря 2023

«Великолепная пятерка» стартовала ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала анимационная новинка ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG). Релиз записал на свой счет порядка 29,5 млн рублей. С учетом того, что 31 декабря кинотеатры будут работать по укороченному графику, лента сможет освоить к концу недели примерно 100-120 млн рублей. 

Еще одна отечественная анимационная новинка ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (NKI) стартовала ниже ожиданий. Мультфильм Василия Ровенского записал на свой счет около 3 млн рублей, что за четыре дня проката должно превратиться в 15-18 млн рублей.

Фото: кадр из мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ

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